شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتدرب بالصالة المغطاة بسبب سوء الأحوال الجوية استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تدريباته عصر اليوم، السبت، تحت قيادة مديره الفنى أحمد سامى، بالصالة المغطاة، نظرا لسوء الأحوال الجوية، التي تتعرض لها الإسكندرية، حيث شهدت أمطارا غزيرة متواصلة.

ويستعد سموحة لمباراته أمام طلائع الجيش المقرر لها الخامسة والنصف مساء الاثنين المقبل باستاد الإسكندرية، فى الجولة الخامسة من بطولة الدورى.

ويسعى أحمد سامى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات أمام طلائع الجيش، بعد التعادل أمام إنبى بهدف لكل فريق في الأسبوع الرابع من بطولة الدورى.

وضم أحمد سامى 20 لاعبا لقائمة سموحة التي تشهد اكتمال الصفوف بكل نجوم الفريق، ويأمل في تحقيق الفوز بعدما لعب الفريق 4 مباريات تعادل فى ثلاثة وفاز فى مباراة وحيدة.