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عصام الحضرى ينشر 4 صور من تدريبات منتخب مصر

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القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى، مدرب حراس منتخب مصر ، صورا له أثناء مهمته بتدريب حراس الفراعنة، قبل أيام من انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لكأس العرب التي ستقام في الدوحة.

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واكتفى عصام الحضرى بوضع إيموشن قلب وعلم مصر على الصور التى نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي أظهرت الحماس والتركيز على وجه الحضرى.

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وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد

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الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.

الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد مصطفى فتحى وأحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة وحسين فيصل.

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الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى وأسامه فيصل.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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