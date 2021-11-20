شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى ينشر 4 صور من تدريبات منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى، مدرب حراس منتخب مصر ، صورا له أثناء مهمته بتدريب حراس الفراعنة، قبل أيام من انطلاق معسكر المنتخب استعدادا لكأس العرب التي ستقام في الدوحة.

واكتفى عصام الحضرى بوضع إيموشن قلب وعلم مصر على الصور التى نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، والتي أظهرت الحماس والتركيز على وجه الحضرى.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.

الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد مصطفى فتحى وأحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة وحسين فيصل.

الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى وأسامه فيصل.