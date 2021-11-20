شكرا لقرائتكم خبر عن هدف و3 أسيست تمنح حسين فيصل بطاقة الانضمام لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، المشاركة في كأس العرب، انضمام حسين فيصل لاعب نادى سموحة لأول مرة استعدادا لمشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب الودية. وانضم 6 أسماء جديدة لأول مرة للمنتخب وهم أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد.

ويقدم حسين فيصل مستوى مميزا مع نادى سموحة، بعدما تم الاستغناء عن خدماته من قبل نادى الزمالك، لينضم للفريق السكندرى فى صفقة انتقال حر بناءً على رؤية أحمد سامى مدرب سموحة.

ونجح حسين فيصل فى الإعلان عن نفسه فى أول 4 مباريات بالدورى، حيث نجح فى تسجيل هدف وصناعة 3 أهداف أخرى لزملائه، ليؤكد أحقيته فى حجز مكان في قائمة منتخب مصر.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داود.

الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وإمام عاشور وعمر كمال عبد الواحد مصطفى فتحى وأحمد رفعت ومحمد مجدى أفشة وحسين فيصل.

الهجوم: محمد شريف وأحمد سيد زيزو ومروان حمدى وأسامه فيصل.