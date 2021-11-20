شكرا لقرائتكم خبر عن سبب قهرى يقصى مروان داود من الأهلى قبل انضمامه للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان من الممكن لـ مروان داود، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى والمنضم حديثا لقائمة المنتخب الوطنى، أن يصبح من نجوم النادى الأهلى لولا أمر قهرى حدث وتسبب فى رحيل نجم الفريق البترولى عن ناشئى القلعة الحمراء.

مروان داود من الوجود الشابة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة الرياضية، ومنحه حلمى طولان المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى الفرصة إيمانا منه بقدراته وإمكانياته الفنية فى الجبهة اليسرى.

بدأ مروان داود مسيرته الكروية في ناشئى نادى الشمس الذى ينشط في الدرجة الثالثة قبل أن يلفت أنظار مسئولي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء ليخطفوا اللاعب وينضم لقطاع الناشئين مواليد 97 ويقضى عامين داخل جدران النادى الأهلى، قبل أن يتم إلغاء مسابقة 97 وتسريح شبابها ويعود اللاعب مرة إلى صفوف نادى الشمس ويتم تصعيده للفريق الأول ليلعب 3 مواسم وينتقل بعدها إلى نادى إنبى.

ويلعب مروان داود في مركز الظهير الأيسر مع نادي إنبي وشارك مع فريقه خلال مسابقة الدورى للموسم الحالي فى 4 مباريات ليشارك فى جميع لقاءات الفريق بالموسم الحالي وحصل خلالهما على بطاقة صفراء واحدة ولم يحصل على أي بطاقات حمراء.

وضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني لأول مرة مروان داوود لقائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل متوسما فيه خير أن يكون اللاعب ذخرا وعتادا قويا للجبهة اليسري للفراعنة.