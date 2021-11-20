شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات ينشر صوراً من مران الأهلي: "بحب الضحك".. وكهربا يعلق: "النينجا ابن السلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه لشخصي على إنستجرام من مران الفريق استعداداً لمواجهة غزل المحلة، وعلق الشحات على الصور قائلا "بحب الضحك" ليعلق كهربا زميله بالفريق "النينجا ابن السلام".



حسين الشحات (1)



حسين الشحات (2)



حسين الشحات (3)

ويدرس الجهاز الفنى للنادى الاهلى بقيادة بيتسو موسيمانى خوض مباراة غزل المحلة، المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، بطريقة لعب 4-2-3-1 بالرهان على قدرات ثنائي الوسط أليو ديانج وعمرو السولية بجانب دور محمد مجدي أفشة وانطلاقات بيرسي تاو وميكيسوني والقناص محمد شريف، بعد تأكد غياب حمدى فتحى لاعب المارد الأحمر عن اللقاء بسبب الإيقاف.

وتأكد إيقاف حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى مباراة واحدة لحصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة فريقه أمام المقاولون العرب أمس، الجمعة، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام.

وتنص لائحة العقوبات لهذا الموسم على أنه فى حال حصول اللاعب على البطاقة الحمراء لمنع هدف محقق أو إفساد فرصة لتسجيل هدف تكون العقوبة الإيقاف مباراة واحدة.

وتعرض حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى للطرد في مباراة المقاولون العرب، وهى حالة الطرد الأولى فى تاريخ لاعب الأهلى عبر مسيرته الكروية مع الأندية والمنتخبات.

وحصل حمدي فتحي على بطاقة حمراء، وذلك بعد تدخله ضد مهاجم المقاولون العرب أثناء انفراده بمرمى الشناوي ومنعه من تسجيل هدف.

وحقق فريق الأهلي فوزاً صعباً على المقاولون العرب بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز