شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يحجز فندق الإقامة فى نيجيريا عن طريق السفارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت السفارة المصرية فى نيجيريا كافة ترتيبات وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى البورسعيدى، الذى يستعد لمواجهة بطل نيجيريا في دور الـ32 مكرر في الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وقامت السفارة بالتواصل مع إدارة المصري وأنهت إجراء حجز أحد الفنادق الذي يقيم فيه الفريق، لحين وصول المدير الإداري للفريق والاستقرار على نفس الفندق أو تغييره.

وتلقت إدارة النادي المصري البورسعيدى خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يخطرها من خلاله بتحديد موعد مباراتي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق ريفرز يونايتد النيجيري.

وتم تحديد يوم الأحد الثامن والعشرين من نوفمبر المقبل موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام بنيجيريا ، فيما تم تحديد يوم الأحد الموافق الخامس من ديسمبر المقبل موعدًا لمباراة الإياب والتي ستقام بمصر.

ومنحت إدارة المسابقات بالاتحاد الأفريقي مهلة لإدارة نادي ريفرز يونايتد حتى الثاني عشر من نوفمبر المقبل لتحديد ملعب مباراة الذهاب وتوقيتها، بينما تم منح إدارة المصري مهلة حتى التاسع عشر من نوفمبر أيضًا لتحديد ملعب مباراة الإياب وتوقيتها أيضًا.