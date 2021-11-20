شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابة لؤى وائل مدافع الجونة بقطع فى الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد إصابة لؤى وائل مدافع فريق الجونة بقطع فى الرباط الصليبي بعدما تعرض اللاعب للإصابة فى مباراة الاتحاد السكندرى أمس الأول الخميس، حسبما أعلن نادى الجونة، اليوم السبت، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الجونة عبر "فيس بوك" رسالة دعم للاعب بعد ثبوت إصابته بقطع فى الرباط الصليبي.

ومن المنتظر أن يجري لؤي وائل جراحة فى ركبته بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والتي ستبعده عن المستطيل الأخضر لفترة تصل من 6 إلى 9 أشهر قادمة.

وبدأ لؤي وائل (29 عاما) مشواره في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم رحل إلى ليرس البلجيكي ولعب فى صفوف ترينهوت هناك أيضا، قبل العودة للأهلي في صيف 2014 ثم رحل للإنتاج الحربي.

وانضم لؤي وائل للجونة في صيف 2018 وظهر بصورة طيبة وصار أحد العناصر الأساسية في تشكيلة فريقه قبل التعرض للإصابة في لقاء الاتحاد السكندري الأخير بالدوري.