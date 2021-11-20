شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد عباس، المشرف العام على الكرة بنادى إيسترن كومبانى، أن علاء عبد العال مدرب الفريق استقر على دخول معسكر مغلق غدا، الأحد، من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز في الجولة الخامسة من بطولة الدورى.

ويلتقى فريق إيسترن كومبانى مع بيراميدز فى الثالثة عصر الاثنين، على ملعب الدفاع الجوى في إطار الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى.

ويحاول علاء عبد العال خلال هذا المعسكر علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام فيوتشر فى المباراة الماضية، ويأمل أن ينفذ اللاعبون تعليماته أمام بيراميدز الذى يمتلك كوكبة من النجوم.

ويبحث علاء عبد العال عن الخروج من سلسلة الهزائم التي يعيشها الفريق، بعدما خسر أول 4 مباريات له في الدورى ولم يحقق أي نقاط حتى الآن بعد الهزيمة أمام كل من المقاولون وغزل المحلة وسموحة وفيوتشر.

يتذيل إيسترن كومباني جدول الدوري العام بدون رصيد بعد الخسارة في المباراة الرابعة على التوالي، فيما يحتل نادى بيراميدز المركز الثانى برصيد 10 نقاط بعد الفوز 3 مباريات والتعادل في مباراة كانت في الجولة الماضية أمام المصرى 2 /2.