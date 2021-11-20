شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على شبابه بثنائية نظيفة استعداداً للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول للإسماعيلى (القميص الأبيض) على فريق الشباب (القميص الأصفر) بهدفين نظيفين خلال الودية التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الإسماعيلية الرئيسى، ضمن برنامج الإعداد للقاء المقاولون العرب الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة بمسابقة الدورى المحلى، هدفا المباراة سجلهما أحمد عيد ومروان شوقى.

بدأ الفريق الأول بتشكيل ضم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى وعبد الله جمعة ومحمد عمار ومحمد نصر وأحمد عيد في خط الدفاع ومحمود عبد العاطى دونجا وعمر الوحش ومحمد صادق ومحمد مخلوف وأحمد مدبولى في خط الوسط ومحمد الشامى في الهجوم.

ومن مقاعد البدلاء فقد شارك كل من .. محمود البدرى بدلا من عبد الله جمعة ومحمد بيومى بدلا من دونجا ومروان شوقى بدلا من محمد صادق وأحمد أيمن بدلا من أحمد عيد وأحمد فتحى كاستلو بدلا من محمد عمار ومحمد عبد السميع بدلا من أحمد مدبولى ومحمود عبد الله بدلا من محمد الشامى وعبد الله جمال بدلا من أحمد عادل عبد المنعم.

فى حين بدأ فريق الشباب 2001 بكلا من محمد صبحى فى حراسة المرمى الذى حرص على الإجتماع معاهم قبل المباراة بجانب محسن الحجف وعبد الله محمد ومحمد طاهر وأحمد عبد الوهاب وأشرف خضر ومحمود الجزار وعبد الله السعيد ومحمد البحيرى ومحمود زيزو ومحمد زكريا.