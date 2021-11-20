شكرا لقرائتكم خبر عن مروان داود لـ"الخليج 365": مصدقتش انضمامى للمنتخب وتأكدت من الأخبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مروان داوود، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، كواليس اختياره من قبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني، لأول مرة في قائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال مروان داود في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه منذ أيام طلب منه إداري نادى إنبي أن يرسل له صورة جواز سفره ولم يكن يعلم شيئا عن انضمامه للمنتخب الوطنى، موضحا أنه لم يصدق انضمامه لقائمة الفراعنة لأول مرة.

وأكد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى أنه تأكد من وجود اسمه ضمن اللاعبين المختارين من خلال الأخبار المنشورة على المواقع، لافتا إلى أنه شعر بفرحة كبيرة وإحساس لا يوصف ارتداء قميص مصر لأول مرة.

وفى سياق متصل كان من الممكن لـ مروان داوواد أن يصبح من نجوم النادى الأهلى لولا أمر قهرى حدث وتسبب في رحيل نجم الفريق البترولى عن ناشئين القلعة الحمراء حيث يعدمن الوجود الشابة التي فرضت نفسها بقوة على الساحة الرياضية ومنحه حلمى طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى الفرصة إيمانا منه بقدرات وإمكانيات اللاعب الفنية في الجبهة اليسرى.

بدأ مروان داوود مسيرته الكروية في ناشئين نادى الشمس الذى ينشط في الدرجة الثالثة قبل أن يلفت أنظار مسئولي قطاع الناشئين في القلعة الحمراء ليخطفوا اللاعب وينضم لقطاع الناشئين مواليد 97 ويقضى عامين داخل جدران النادى الأهلى قبل أن يتم إلغاء مسابقة 97 وتسريح شبابها ويعود اللاعب مرة إلى صفوف نادى الشمس ويتم تصعيده للفريق الأول ليلعب 3 مواسم وينتقل بعدها إلى نادى إنبى.

يلعب مروان داوود في مركز الظهير الأيسر مع نادي إنبي وقد شارك مع فريقه خلال مسابقة الدوري للموسم الحالي في 4 مباريات ليشارك في جميع لقاءات الفريق في الموسم الحالي وحصل خلالهما على بطاقة صفراء واحدة ولم يحصل على أي بطاقات حمراء.

وضم الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني لأول مرة مروان داوود لقائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل متوسما فيه خير أن يكون اللاعب ذخرا وعتادا قويا للجبهة اليسري للفراعنة.