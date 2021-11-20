ليفربول 0 - 0 آرسنال.. الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة ليفربول وأرسنال ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد، معقل الريدز.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس، فابينيو، تياجو ألكانترا، أوكساليد تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

وتكون تشكيل آرسنال من: رامسديل، تومياسو، بن وايت، جابرييل، تافاريس، توماس بارتي، سامبي، سميث روو، بوكايو ساكا، أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، أما آرسنال فيتواجد في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

أحداث المباراة