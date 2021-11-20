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ليفربول 0 - 0 آرسنال.. الدوري الإنجليزي

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محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة وأرسنال ضمن الجولة الـ12 من "بريميرليج" على ستاد آنفيلد، معقل الريدز.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس، فابينيو، تياجو ألكانترا، أوكساليد تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

وتكون تشكيل آرسنال من: رامسديل، تومياسو، بن وايت، جابرييل، تافاريس، توماس بارتي، سامبي، سميث روو، بوكايو ساكا، أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، أما آرسنال فيتواجد في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

أحداث المباراة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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