رئيس البنك الأهلي لمصراوي: نستعد للزمالك مثل أي مباراة.. وسعداء بجهاز المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

تحدث أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن مباراة الفريق المقبلة أمام الزمالك، مشيرا إلى أن عدد لاعبي الفريق في قائمة منتخب مصر سيرتفع في كأس الأمم الإفريقية.

ويحل البنك الأهلي ضيفا على الزمالك يوم الإثنين المقبل على ملعب إستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال نصار، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "استعدانا للزمالك سيكون نفس الاستعداد لأي مباراة وبنفس القوة، لا توجد مباراة سهلة".

وأضاف: "أتمنى أن تكون نتيجة المباراة في صالحنا، نجتهد ونعمل بكل جد والنتيجة عند الله".

وعن تحفيز اللاعبين، أكد رئيس البنك الأهلي: "لا توجد مكافآت إضافية، هناك لائحة الجميع يسير عليها منذ البداية ونقوم بتطبيقها".

وتحدث نصار عن إيقاف كريم بامبو قائلا: "سوف يعود لنا في يناير، جميع اللاعبين يحققون الفارق وكل لاعب بالتأكيد له دور مع الفريق والجميع هنا يحافظ على القميص الذي يرتديه".

وعن انضمام لاعبين من البنك الأهلي لصفوف منتخب مصر، أوضح: " قائمة المنتخب لكأس الأمم سيكون بها عدد اللاعبين المنضمين من البنك الأهلي أكبر من ذلك".

وأكمل: "نعمل بشكل جيد ولدينا عناصر جيدة للغاية ومعظم لاعبي فريقي يستحقون التواجد بالمنتخب، وسعيد بمتابعة جهاز المنتخب المستمرة لمباريات فريقي".

وأتم قائلا: "استفدنا من المواسم الأخيرة، بدأنا هذا الموسم بداية أفضل، قمنا بإبرام صفقات طبقا لاحتياجات الجهاز الفني، وبدأنا الموسم بشكل جيد وسنعود للمستوى الذي بدأنا عليه".