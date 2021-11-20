واتفورد يفوز على مانشستر يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

وجه واتفورد لطمة جديدة إلى مانشستر يونايتد ومديره الفني أولي جونار سولشاير في الموسم الحالي وتغلب عليه 4 / 1 اليوم السبت في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واستغل واتفورد حالة الترنح التي يعاني منها مانشستر يونايتد في الموسم الحالي ولقنه درسا قاسيا في مباراة اليوم التي كان من الممكن أن تشهد فوزا أكبر لواتفورد لكن الحظ عاند لاعبيه في الشوط الأول.

ورفع واتفورد رصيده إلى 13 نقطة علما بأنه حقق اليوم انتصاره الرابع فقط في المسابقة ، وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 17 نقطة بعدما مني بالهزيمة الخامسة مقابل تعادل واحد وانتصار واحد في آخر سبع مباريات خاضها بالمسابقة.

وأنهى واتفورد الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما جوشوا كينج وإسماعيلا سار في الدقيقتين 28 و44 ليترجم اللاعبان التفوق الواضح لفريقهما في الشوط الأول.

وشهدت بداية المباراة قمة الإثارة عندما أهدر إسماعيلا سار ضربة جزاء لواتفورد في الدقيقة التاسعة حيث تصدى لها الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد ، والذي تصدى للضربة بعد إعادتها من قبل الحكم والتي سددها سار مجددا.

وفي الشوط الثاني ، تحسن أداء مانشستر يونايتد وسجل البديل دوني فان دي بيك هدفا للفريق في الدقيقة 50 .

ولكن موقف الفريق ازداد صعوبة مع طرد المدافع هاري ماجواير في الدقيقة 69 لنيله الإنذار الثاني في المباراة.

وسجل جواو بدرو الهدف الثالث لواتفورد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة فيما اختتم إيمانويل دينيس التسجيل في اللقاء بالهدف الرابع لواتفورد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.