تشكيل قمة ليفربول وآرسنال.. صلاح أساسيا والنني على مقاعد البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أعلن ناديا ليفربول وآرسنال تشكيل مباراة الفريقين التي تقام ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" على ستاد آنفيلد، معقل الريدز.

وتشهد المباراة مشاركة محمد صلاح بشكل أساسي مع ليفربول، فيما يتواجد محمد النني على مقاعد البدلاء خلال المباراة.

وتكون تشكيل ليفربول من: أليسون، ألكسندر أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس، فابينيو، تياجو ألكانترا، أوكساليد تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، ديوجو جوتا.

وتكون تشكيل آرسنال من: رامسديل، تومياسو، بن وايت، جابرييل، تافاريس، توماس بارتي، سامبي، سميث روو، بوكايو ساكا، أوباميانج، ألكسندر لاكازيت.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، أما آرسنال فيتواجد في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.