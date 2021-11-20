قائمة الزمالك.. عودة حازم إمام.. وأيمن حفني يتواجد ضد البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة البنك الأهلي التي تقام يوم الإثنين القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

قائمة الزمالك شهدت عودة حازم إمام للتواجد في المباريات لأول مرة خلال الموسم الجاري، بعد انتهاء فترة إيقافه بناء على عقوبة من اتحاد الكرة المصري.

وتشهد قائمة الزمالك أيضًا تواجد أيمن حفني في مركز الوسط الهجومي، بعدما بدأ عودة تدريجية للتواجد في مباريات الفريق خلال الموسم الجاري.

وجاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل، محمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، إسلام جابر، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم "أوباما"، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.