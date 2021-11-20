تقارير: أجويرو قرر اعتزال كرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة، قرر اعتزال كرة القدم بسبب مشاكل خطيرة بعد تعرضه لأزمة قلبية مؤخرًا أثناء اللعب مع فريقه في الدوري الإسباني.

ووفقا للصحفي الموثوق جيرارد روميرو الذي يعمل في صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن سيرجيو أجويرو قرر الاعتزال بسبب مشاكل القلب التي تجبره على ترك كرة القدم.

وأضاف أن أجويرو سيعقد مؤتمرا صحفيا خلال الأسبوع المقبل للإعلان عن اعتزاله.

وكان صاحب الـ33 عامًا أُجبر على الاستبدال بعد 41 دقيقة من أول مباراة يلعبها بشكل أساسي مع برشلونة ضد ألافيس يوم 30 أكتوبر الماضي، وتم نقله إلى المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.

يذكر أن برشلونة أعلن غياب أجويرو لمدة ثلاثة أشهر بعد خضوعه لفحوصات طبية على القلب، وسقط مهاجم المنتخب الأرجنتيني على أرض الملعب بعد شعوره بألم في الصدر قبل مغادرة الملعب على قدميه.