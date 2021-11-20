مفاجأة منتخب مصر لمصراوي: علمت من القائمة.. والمنافسة صعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

كشف مروان داوود، ظهير أيسر إنبي المنضم لقائمة منتخب مصر بكأس العرب، معرفته بالانضمام للمنتخب عن طريق الإعلان عن القائمة، مشيرا إلى أن المنافسة لن تكون سهلة في مركزه.

وقال داوود، في تصريحات خاصة لمصراوي: "تفاجئت بتواجدي بقائمة المنتخب، تحدث معي المدير الإداري بالأمس وأكد لي أن المنتخب طلب صورة جواز سفري".

وأضاف: "لم أكن متأكدا بانضمامي للمنتخب ولكني تفاجئت بوجود اسمي ضمن القائمة، لم أكن متخيل انضمامي للمنتخب".

وعن المنافسة في مركز الظهير الأيسر، أوضح داوود: "لن تكون سهلة على الإطلاق، أشغل مركز الظهير الأيسر، لم ألعب سوى في تلك المركز منذ بدايتي".

وأكمل: "يتواجد في المنتخب أحمد فتوح وأيمن اشرف في نفس المركز، المنافسة لن تكون سهلة معهم، ولكن في المنتخب لا ننظر من يلعب والأهم مصلحة المنتخب".

وشدد: "لا يوجد عجز في هذا المركز في مصر، الأمر لم يصبح كما كان في السابق، الآن هناك أكثر من لاعب في ذلك المركز".

وأوضح: "أطمح أن أكون أساسيا في المنتخب، ولكن مصلحة الفريق أهم من طموحاتي".

وعن المدير الفني حلمي طولان، أكد داوود: "حلمي طولان له دور كبير معي بعد ربنا، هو من أعطى لي الفرصة وجعلني أظهر للجميع".

وأتم صاحب الـ24 عاما تصريحاته بالحديث عن مثله الأعلى قائلا: "مثلي الأعلى في مصر سيد معوض، وفي الخارج البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني".