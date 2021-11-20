سلتا فيجو يتعادل مع فياريال في الليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفلت سلتا فيجو بنقطة ثمينة في مواجهة ضيفه فياريال بتعادلهما 1 / 1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني.

وأنهى فياريال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله ألبرتو مورينو في الدقيقة 27 .

وفي الشوط الثاني ، أحرز برايس مينديز هدف التعادل لسلتا فيجو في الدقيقة 72 اثر متابعة جيدة للتسديدة الصاروخية التي أطلقها فران بيلتران من خارج منطقة الجزاء وارتدت من الحارس.

ورفع سلتا فيجو رصيده إلى 13 نقطة بعدما سقط في فخ التعادل الثالث على التوالي بالمسابقة ، ورفع فياريال رصيده إلى 16 نقطة.