تعرف على تعديلات كيروش لقائمة منتخب مصر لكأس العرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، عن القائمة النهائية التي ضمت 23 لاعباً للمشاركة في منافسات كأس العرب.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في منافسات كأس العرب، بالشكل الموسع تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة بين 30 نوفمبر و18 ديسمبر.

ويتواجد منتخب مصر في مجموعة تضم كلاً من الجزائر ولبنان والسودان.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاختياء جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

واستعان الجهاز الفني لمنتخب مصر بعدد من الأسماء الجديدة، بجانب استبعاده لبعض العناصر الأخرى.

وكان منتخب مصر، قد أعلن في وقت سابق، عدم ضم أي لاعب من بيراميدز أو المصري، لمشاركة الثنائي في المرحلة المؤهلة لدور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وبالتالي صعوبة لحاق أي لاعب في الناديين بالبطولة العربية.

ولن يتواجد أيضاً المدافع أحمد حجازي، بعد رفض ناديه اتحاد جدة السعودي مشاركته، نظراً لكون المنتخب السعودي لن يشارك بالصف الأول.

وسبق وأعلن كيروش، عن قائمة مبدئية لمنتخب مصر، لكن تم التواصل مع "فيفا" من أجل اجراءات تعديلات على تلك القائمة.

ونرصد من خلال التقرير التالي، أبرز التعديلات التي تمت في كل مركز بين القائمة النهائية والمبدئية.

حراسة المرمى:

القائمة النهائية: محمد الشناوي - محمود جاد - محمد صبحي.

استبعاد: محمد أبو جبل - محمد بسام.

الدفاع:

القائمة النهائية: أحمد فتوح - أيمن أشرف - محمود حمدي "الونش" - أكرم توفيق - أحمد ياسين - محمد عبدالمنعم - مروان داوود.

استبعاد: أحمد حجازي - محمد هاني - باهر المحمدي - محمود علاء - حسين السيد - ياسر إبراهيم.

عدم تواجد من بيراميدز كلا من: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد توفيق.

الوسط:

القائمة النهائية: حمدي فتحي - مهند لاشين - إمام عاشور - عمر كمال عبد الواحد - محمد مجدي "أفشة" - أحمد سيد "زيزو" - أحمد رفعت - مصطفى فتحي - عمرو السولية.

استبعاد: طارق حامد، صلاح محسن، حسين الشحات.

عدم تواجد من بيراميدز كلا من: عبدالله السعيد، إبراهيم عادل، رمضان صبحي، نبيل عماد "دونجا".

الهجوم:

القائمة النهائية: محمد شريف - أسامة فيصل - حسام فيصل - مروان حمدي.

استبعاد: أحمد سمير - حسام حسن.