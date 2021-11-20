بث مباشر الرفاع الشرقي والاهلي في الدوري البحريني رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الرفاع الشرقي والاهلي في الدوري البحريني، ضمن منافسات الجولة السادسة، في إحدى مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021.

يستصيف الرفاع الشرقي نظيره الاهلي على استاد مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى وعينه على استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الثالثة.

ويدخل الراع الشرقي مباراة اليوم في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري البحريني برصيد 6 نقاط، حصدهم من فوز وحيد، و3 تعادلات، وتعرض لهزيمة واحدة كانت في الجولة الاولى امام نادي المنامة.

في المقابل يتواجد الاهلي في المركز التاسع (قبل الأخير) بجدول ترتيب دوري ناصر بن حمد الممتاز البحريني برصيد 3 نقاط، جمعهم من 3 تعادلات، وتلقى الفريق الخساراة في الجولة الماضية امام الرفاع 2-3.

تنطلق صافرة بداية مباراة الرفاع الشرقي والاهلي في تمام الساعة 19:05 بتوقيت مصر، 20:05 بتوقيت السعودية، 17:05 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الرفاع الشرقي والاهلي على القناة البحرينية الرياضية، كما ينقل موقع الخليج 365 بغطية حية لأحداث المواجهة.

الرفاع الشرقي 0-0 الاهلي

الدوري البحريني (الجولة 6)

استاد مدينة خليفة الرياضية

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