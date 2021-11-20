اهداف مباراة العربي والتضامن في الدوري الكويتي stc..الزعيم يضرب برباعية

شاهد اهداف مباراة العربي والتضامن في الجولة الاولى من الدوري الكويتي stc 2021-22، ضمن مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021.

استهل حامل اللقب نادي العربي مشواره في الدوري الكويتي عندما ضرب مضيفه التضامن برباعية مقابل هدف في الجولة الافتتاحية من الموسم الكروي الجديد بالدوري الكويتي stc وذلك على ستاد صباح السالم بمدينة المنصورية.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم العربي بهدف دون مقابل، سجل الليبي “السنوسي الهادي محمد” من علامة الجزاء في الدقيقة 26.

وخلال الشوط الثاني عاد السنوسي الهادي محمد وسجل الهدف الثاني للعربي في الدقيقة 54 بمهارة فردية رائعة، قبل أن يقلص الضيوف الفارق في الدقيقة 62 عن طريق “علي حرم” من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 65 عزز الكرواتي “جوسيب كنيزيفيتش” تقدم العربي وسجل الهدف الثالث من علامة جزاء، قبل أن يختتم “سلطان العنزي” رباعية الزعيم في الدقيقة 75.

بهذه النتيجة حصد العربي اول ثلاث نقاط في الدوري الكويتي الممتاز 2021-22 وتصدر الترتيب بفارق الاهداف عن الكاظمة.

انطلقت صافرة بداية مباراة العربي والتضامن في تمام الساعة 16:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت السعودية، 14:20 بتوقيت جرينتش.

ونقل بث مباشر مباراة العربي والتضامن في الدوري الكويتي على القناة الكويتية الرياضية، وتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “عادل عيسى”.

يذكر ان لقاء الفريقان في دوري stc الكويت بالموسم الماضي قد شهد تعادلا ايجابيا في مباراة الذهاب، وفي العودة فاز العربي بهدفين دون مقابل، سجلهما “بيرنارد دومبيا ومحمد صفر”.

اهداف مباراة العربي والتضامن