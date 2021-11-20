فيديو اهداف الشارقة وخورفكان في الدوري الاماراتي ادنوك «ثلاثية ملكية»

شاهد فيديو اهداف مباراة الشارقة وخورفكان الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 20-11-2021.

استعاد الشارقة نغمة الانتصارات في الدوري الاماراتي ادنوك تحت قيادة المدرب الجديد الروماني كوزمين ألاريو، وذلك على حساب مضيفه خورفكان بنتيجة (3-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب صقر بن محمد القاسمي بالجولة العاشرة.

وكان الشارقة لم يعرف طعم الانتصار في آخر 4 مباريات (خسر 3، تعادل مرة واحدة)، قبل أن يتولى كوزمين القيادة الفنية للفريق أمام خورفكان الذي دخل اللقاء برصيد خالٍ من الهزائم في آخر 5 جولات.

وشهدت مباراة الشارقة وخورفكان حضور جماهيري متميز، ونجح الملك في إدراك هدف الأسبقية في الدقيقة (16) بواسطة ماركوس فينسيوس، بعد تمريرة مخادعة من ركلة ركنية نفذها دوارتي، وسددها المهاجم البرازيلي قوية في المرمى.

وضاعف المهاجم الكونغولي بن مالانجو النتيجة لنادي الشارقة في الدقيقة (22)، بعد تسديدة لامست المدافع خليفة مبارك، لتغالط حارس المرمى، وتسكن الشباك.

وحاول خورفكان العودة في النتيجة بالشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق عند الدقيقة (58)، حين سدد المهاجم البرازيلي باولو فيكتور باولينيو كرة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء استقرت داخل شباك الضيوف.

ولكن الشارقة حسم المواجهة لصالحه بالهدف الثالث في الدقيقة (81)، عبر لاعب خط الوسط الأوزبكي أوتابيك شوكوروف، الذي قابل تمريرة عبدالله غانم بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عانقت شباك خورفكان.

وبهذا الانتصار، رفع الشارقة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري ادنوك متساويًا بشكل مؤقت مع الثلاثي الذي يقبع أمامه شباب الاهلي، الحزيرة، والنصر، في حين تجمد رصيد خورفكان عند 15 نقطة في المرتبة السابعة.

فيديو اهداف الشارقة وخورفكان في الدوري الاماراتي ادنوك