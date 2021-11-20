بث مباشر مباراة العربي والتضامن في الدوري الكويتي رابط كورة اون لاين

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط كورة اون لاين لمشاهدة مباراة العربي والتضامن في الجولة الاولى من الدوري الكويتي 2021-22، ضمن مباريات اليوم السبت 20 نوفمبر 2021.

يستهل حامل اللقب نادي العربي مشواره في الدوري الكويتي عندما يستقبل التضامن في الجولة الافتتاحية من الموسم الكروي الجديد بالدوري الكويتي stc وذلك على ستاد صباح السالم بمدينة المنصورية.

تنطلق صافرة بداية مباراة العربي والتضامن في تمام الساعة 16:20 بتوقيت مصر، 17:20 بتوقيت السعودية، 14:20 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة العربي والتضامن في الدوري الكويتي على القناة الكويتية الرياضية، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “عادل عيسى”.

يذكر ان لقاء الفريقان في دوري stc الكويت بالموسم الماضي قد شهد تعادلا ايجابيا في مباراة الذهاب، وفي العودة فاز العربي بهدفين دون مقابل، سجلهما “بيرنارد دومبيا ومحمد صفر”.

العربي 4-1 التضامن

الدوري الكويتي (الجولة 1)

ستاد صباح السالم

انتهت

الدقيقة 26 | هدف تقدم العربي عن طريق “السنوسي الهادي” من ضربة جزاء

الدقيقة 54 | الهدف الثاني للعربي “السنونسي الهادي”

الدقيقة 62 | هدف التضامن الاول “علي حرم”

الدقيقة 65 | هدف العربي الثالث “جوسيب كنيزيفيتش”

الدقيقة 75 | هدف العربي الرابع “سلطان العنزي”