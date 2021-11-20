تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام اسبانيول في الدوري الاسباني..أول ظهور مع تشافي

تعرف مع الخليج 365، على تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام اسبانيول برسم الجولة 14 من الدوري الاسباني، والمقرر إقامتها على ملعب كامب نو، بداية من الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

تبدأ حقبة جديدة في برشلونة مساء اليوم، حيث يستعدون لمباراتهم الأولى تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز عندما يستضيفون غريمه المحلي إسبانيول، ويأملون في بدء العهد الجديد بالفوز في ديربي كاتالونيا في كامب نو.

وسيكون برشلونة مرة أخرى بدون خدمات مارتن بريثوايت وعثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وسيرجيو أجويرو بسبب الاصابة، كما أن الوافد الجديد “داني ألفيش”، غير مؤهل للعب مع الفريق الكتالوني حتى يناير.

وعانى بيدري من انتكاسة أخرى في مسار تعافيه ومن المقرر أن يغيب أيضًا، بينما لا يزال سيرجينو ديست موضع شك.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم امام اسبانيول في الدوري الاسباني

يجب ان يبدأ تير شتيجن في حراسة المرمى في مباراة اليوم، وامامه جيرارد بيكيه وإريك جارسيا في مركز قلب الدفاع إلى جانب أوسكار مينجيزا وجوردي ألبا كلاعبين في الجانبين الأيمن والأيسر.

وسيبدأ القائد سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط ليكون قناة الربط بين الهجوم والدفاع، بينما يكون أيضًا في حالة تأهب لصد أي محاولات هجوم مرتدة من الزوار.

ومن المرجح أن يلعب بجانبه خافي و فرانكي دي يونج في المحور في خط الوسط، ومن المحتمل أن يغيب نيكولاس جونزاليس بعد تعرضه لإصابة في المباراة السابقة.

قد يكون نجم برشلونة ب المغربي عبد العزيز الزلزولي في طريقه لخوض أول ظهور له كأساسي في مباراة اليوم، بالنظر إلى أن تشافي شدد على أهمية وجود أجنحة طبيعية في تشكيلته.

ويجب أن يلعب المراهق المغربي على الجهة اليمنى، بينما يحصل ممفيس ديباي على مركز الجناح على اليسار، مع دخول لوك دي يونج كمهاجم رأس حربة في خطة 4 3 3.

تشكيلة برشلونة المتوقعة في مباراة اليوم (4 3 3): تير شتيجن، اوسكار مينجويزا، جيرارد بيكيه، اريك جارسيا، ألبا؛ دي يونج، سيرخيو بوسكيتس، جافي؛ الزلزولي، ديباي، لوك دي يونج.