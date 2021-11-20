بث مباشر العين والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة العين والجزيرة في الدوري الاماراتي ادنوك «دوري الخليج العربي الاماراتي للمحترفين»، ضمن مباريات اليوم السبت 20-11-2021.

يتطلع العين إلى إبعاد أحد منافسيه الأقوياء عن صدارته، حين يخوض مباراة نارية أمام مضيفه وحامل اللقب «الجزيرة» في ملعب آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن منافسات الجولة العاشرة بدوري ادنوك للمحترفين 2021/2022.

وحقق العين بداية مثالية هذا الموسم تحت قيادة المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، حيث يتربع على صدارة ترتيب الدوري الاماراتي ادنوك برصيد 21 نقطة، محققًا أفضل بداية للبنفسجي في البطولة المحلية منذ موسم 2017/2018.

ففي أول 9 مباريات للعين هذا الموسم مع ريبروف، حقق 6 انتصارات، وتعادل 3 مرات، ولم يعرف طعم الخسارة، وسجل لاعبوه 18 هدفًا، حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات (اهتزت شباكه 7 مرات).

من جهته، يدرك نادي الجزيرة أن التعثر بالتعادل أو الخسارة أمام العين سيبعده عن المنافسة، لذا سيدخل اللقاء بشعار لا بديل عن الفوز من أجل تعزيز آمال الفريق في الدفاع عن اللقب الذي توج به الموسم الماضي.

وتلقى الجزيرة 3 هزائم في آخر 5 مباريات في الدوري الاماراتي ادنوك، آخرها أمام عجمان في الجولة الماضية، ويتواجد في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 16 نقطة، وسجل لاعبوه 13 هدفًا، واهتزت شباكه 9 مرات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين والجزيرة اليوم، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت الامارات، 14:00 بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية.

ويُنقل بث مباشر العين والجزيرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1HD، المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات على تردد 12091 عمودي، بمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.