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فلورنتينو بيريز: دوري السوبر الأوروبي أكبر من مجرد بطولة جديدة

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاد فلورنتينو بيريز، رئيس ، للحديث عن دوري السوبر الأوروبي، ووجه انتقادات جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما جدد رفضه اتفاقية رابطة مع صندوق CVC.

وفي أبريل الماضي، أعلن 12 ناديا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، حيث كان بيريز رئيسا لمجلس إدارة دوري السوبر الأوروبي، على أن يتكون مجلس إدارته من 4 نواب، هم: أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، مالكوم جليزر مالك مانشستر يونايتد، ستان كرونكي مالك آرسنال، وجون هنري مالك ، لكن المسابقة واجهت معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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