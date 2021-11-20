شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلورنتينو بيريز: دوري السوبر الأوروبي أكبر من مجرد بطولة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، للحديث عن دوري السوبر الأوروبي، ووجه انتقادات جديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كما جدد رفضه اتفاقية رابطة الدوري الإسباني مع صندوق CVC.



وفي أبريل الماضي، أعلن 12 ناديا تأسيس دوري السوبر الأوروبي، حيث كان بيريز رئيسا لمجلس إدارة دوري السوبر الأوروبي، على أن يتكون مجلس إدارته من 4 نواب، هم: أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، مالكوم جليزر مالك مانشستر يونايتد، ستان كرونكي مالك آرسنال، وجون هنري مالك ليفربول، لكن المسابقة واجهت معارضة شديدة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.