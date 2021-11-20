شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الأنكل تُبعد بن شرقى عن تدريب الزمالك.. وحسين السيد يؤازر الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت، بسبب معاناته من الإصابة بالتواء فى الأنكل تعرض له خلال مباراة الفريق أمام الإسماعيلي.

وتواجد بن شرقى فى مقر النادى اليوم لمتابعة حالته تحت إشراف الجهاز الطبيب، وكان الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للفريق كشف عن تعرض المغربى أشرف بن شرقى جناح الأبيض، لالتواء فى الأنكل أمام الإسماعيلي، موضحًا أن اللاعب تعرض لالتواء خفيف خلال المباراة، مؤكداً أن الإصابة خفيفة ولن تؤثر على تواجد اللاعب فى المباريات المقبلة.

من جهته حرص حسين السيد، عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، على حضور تدريبات الفريق، لمساندة الفريق قبل مباراة البنك الأهلى المقررة إقامتها الاثنين المقبل، حيث طالبهم بمواصلة التركيز وتحقيق الانتصارات.

وفاز فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، أمس الجمعة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى فى القمة، بينما واصل الإسماعيلى نزيف النقاط.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون، بعدما خسر مبارياته الأربع بالمسابقة، وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.