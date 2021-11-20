شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أحدث اكتشافات كيروش فى قائمة منتخب مصر بكأس العرب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، استدعاء مجموعة من الوجوه الجديدة لأول مرة بقائمة الفراعنة المشاركة فى كأس العرب والتي ستقام فى قطر خلال الفترة من 30 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل، وشهدت القائمة وجود 6 أسماء جديدة تنضم لأول مرة، وهم أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داوود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد.



المنضمون حديثًا لقائمة المنتخب في كأس العرب

ويتواجد 3 لاعبين فى قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العرب من نادي فيوتشر هم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم، بينما يلعب أسامه فيصل في "البنك الأهلي" وحسين فيصل "سموحة" و مروان داوود "إنبي".

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمي :

محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داوود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .