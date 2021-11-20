شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يجتمع مع جهازه المعاون لترتيب معسكر مواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع عمرو أبو العز رئيس الجهاز الإداري بالفريق لترتيب معسكر الفريق الخاص بمباراة البنك الأهلي المقبلة على هامش تدريبات الفريق مساء اليوم السبت بملعب النادي.

كما عقد كارتيرون جلسة مع جهازه المعاون جوزيه فيرناندو مدرب الأحمال وأرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الزمالك وأحمد شعبان محلل الأداء ومترجم الفريق لمناقشة بعض الاستعدادات الخاصة بالمباراة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها مساء الاثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وكان الزمالك حقق فوزا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، الجمعة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى فى القمة، بينما واصل الإسماعيلى نزيف النقاط.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون، بعدما خسر مبارياته الأربع بالمسابقة، وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.