شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات استشفاء للاعبى الزمالك الأساسيين أمام الإسماعيلى وراحة لخماسى الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اللاعبون الأساسيون بنادي الزمالك والذين خاضوا مباراة الإسماعيلي أمس، الجمعة، تدريبات استشفائية على هامش التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت بملعب النادى.

وخضع كل لاعبي الفريق لتدريبات بدنية فى مجمع الصالات لرفع معدلات اللياقة البدنية، وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى الجولة الرابعة للدوري الممتاز والتي أقيمت باستاد الإسماعيلية.

وحصل خماسي فريق الشباب لتدريبات فريق الزمالك وهم: سيد عطية وحسام عبد المجيد وحمدي علاء وسيف فاروق جعفر وسيد عبد الله "نيمار" على راحة من تدريبات الفريق مساء اليوم.

وجاء حصول خماسي شباب الزمالك على راحة من التدريبات، بسبب ارتباطه بخوض مباراة مع فريقه أمام الجونة بالجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة البنك الأهلي المقررة إقامتها مساء الإثنين المقبل بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

وكان الزمالك حقق فوزا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين، مساء أمس الجمعة، على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

جاء هدف الزمالك الأول عن طريق أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى الدقيقة 83 من زمن اللقاء، بينما تكفل عمر السعيد بتسجيل الهدف الثانى للفريق الأبيض فى الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليتعافى الزمالك من هزيمة الجولة الماضية أمام الأهلى فى القمة، بينما واصل الإسماعيلى نزيف النقاط.

بهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط بعدما خاض 4 مباريات، فاز فى 3 وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 5، فيما يقبع الإسماعيلى بالمركز الأخير بدون، بعدما خسر مبارياته الأربع بالمسابقة، وتلقت شباكه تسعة أهداف وسجل هدفا وحيدا.