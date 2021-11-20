شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المستبعدين من قائمة منتخب مصر فى كأس العرب.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل كاروس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، مفاجآته بعدما أعلن قائمة الفراعنة النهائية فى بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها فى الدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل، وشهدت غياب مجموعة كبيرة من الأسماء المميزة في الدوري المصري.

واستبعد كيروش كلا من محمد أبو جبل وطارق حامد وعبد الله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وإبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا وأحمد توفيق وأحمد سمير وحسين الشحات وعلى جبر ومحمود علاء وصلاح محسن وحسام حسن وياسر ابراهيم وحسين السيد.



أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب في كأس العرب

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين على النحو التالي:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.