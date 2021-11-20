شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعالج أخطاء بيراميدز الفردية أمام المصرى قبل مواجهة إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، على رصد الأخطاء التى ارتكبها لاعبو فريقه خلال مواجهة المصرى البورسعيدى التى أدت لتحقيق الأخير التعادل فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، وانتهت المباراة بنتيجة 2 / 2 بعدما كان بيراميدز متقدمًا بهدفين فى الشوط الأول.

ويعمل إيهاب جلال على تصحيح تلك الأخطاء والتى تسببت فى فقدان الفريق نقطتين فى صراع المنافسة على لقب الدورى، والتفريط فى فوز سهل على الفريق البورسعيدى.

ويستعد بيراميدز فى الوقت الحالى لمواجهة نظيره إيسترن كومباني المقرر إقامتها مساء بعد غد الاثنين على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وعلق إيهاب جلال على المباراة قائلاً، إن مواجهة المصرى كانت سهلة فى البداية وكان بمقدور الفريق إنهاء اللقاء بنتيجة كبيرة فى ظل التفوق الواضح، ولكن حدث تراجع فى الشوط الثانى تسبب فى خسارة الفريق نقطتين فى مشوار الدوري، موضحًا أنه كان ينبغى على لاعبى بيراميدز إنهاء المباراة سريعا ودون تأخير وانتظار للوقت الصعب، حيث كان الفريق هو الأفضل فى كل شيء، خاصة بالشوط الأول، ومع الفرص المهدرة كان من الممكن أن ينتهى بنتيجة كبيرة، كما أن الفريق لم يستغل النقص العددى مع طرد لاعب المصري، وتركوا المساحات للمنافس حتى حقق هدف التعادل.

وأشار مدرب بيراميدز إلى أنه سيعمل على علاج بعض الأخطاء الفردية وعدم التركيز خلال المباريات المقبلة لبيراميدز فى ظل ضغط اللقاءات مع مرحلة صعبة فى مشوار الفريق بالدورى وكأس الكونفدرالية، والمشوار ما يزال طويلا وبالإمكان التعويض وكل الفرق ستخسر نقاط والمهم عدم خسارة أى نقاط مستقبلا.