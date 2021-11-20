شكرا لقرائتكم خبر عن رجب بكار يبدأ التأهيل من كسر الترقوة الأسبوع المقبل فى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ رجب بكار، لاعب نادى طلائع الجيش، الأسبوع المقبل تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابة كسر الترقوة، التى تعرض لها أثناء مشاركته فى ودية فريقه مع إيسترن كومبانى قبل انطلاق الدوري، وكان الجهاز الطبى للطلائع قد رفض خضوع اللاعب للجراحة مقرراً الاكتفاء بتعليق "الكتف" لمدة 6 أسابيع تمهيداً للتعافى من الإصابة فى محاولة لتخفيف مدة غياب رجب بكار عن الملاعب، لاسيما أن الجراحة من شأنها أن تبعد اللاعب عن المستطيل الأخضر فترة طويلة.

من ناحية أخرى، أغلق الجهاز الفنى لنادى طلائع الجيش بقيادة أحمد عبد العزيز صفحة مباراة غزل المحلة التى أقيمت عصر أمس، الجمعة، باستاد جهاز الرياضة فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ورفض أحمد عبد العزيز منح لاعبيه راحة من التدريبات نظراً لضيق الوقت، حيث يبدأ الفريق الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل على ستاد الاسكندرية ضمن منافسات الاسبوع الخامس للدوري.

وتخوض العناصر الأساسية التى شاركت فى مباراة غزل المحلة تدريبات استشفائية بستاد جهاز الرياضة بينما يخوض البدلاء والمستبعدين مراناً قوياً استعداداً لموقعة سموحة.

ودخل الطلائع خلال توقف الدوري معسكرا مغلقا بالإسماعيلية لمدة خمسة أيام، خاض خلاله وديتين مع الإسماعيلى فاز فى الأولى بهدفين دون رد سجلهما ميدو جابر وأحمد سمير وتعادل سلبياً فى اللقاء الثانى.

فى سياق آخر، اقترب محمود وحيد ظهير أيسر الأهلى من الانضمام لصفوف طلائع الجيش خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، بعد اهتمام النادى بضم مدافع الأهلى فى الميركاتو الشتوى.

ويجرى مسئولو طلائع الجيش مفاوضات مع نظرائهم فى الأهلى من أجل حسم صفقة محمود وحيد قبل فتح باب الانتقالات الشتوية، مستغلين عدم مشاركة اللاعب مع الأهلى فى الموسم الحالى، وخروجه من حسابات موسيمانى بشكل مستمر، ووجود رغبة لدى اللاعب فى الخروج عن قلعة الجزيرة للحصول على فرصة المشاركة الأساسية.