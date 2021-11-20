شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تضمن لـ أحمد رفعت مقعده فى قائمة منتخب مصر بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تكن مفاجأة للكثيرين انضمام أحمد رفعت لاعب فيوتشر لقائمة منتخب مصر النهائية لبطولة كأس العرب، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة للغاية ليس فقط هذا الموسم ولكن على مدار 3 مواسم ماضية قضاها فى المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى.

انتقل أحمد رفعت "28 عاما" من صفوف النادى المصرى البورسعيدى إلى فيوتشر مطلع الموسم الجارى، ونجح فى أن يسجل الظهور معه فى جميع المباريات الأربع التى أقيمت فى الدورى حتى الآن حيث لم يغب فى أى لقاء.

يلعب أحمد رفعت بشكل أساسى فى مركز الجناح الأيسر، ولكنه يجيد أيضا اللعب فى مركز الجناح الأيمن والوسط المهاجم.

سجل أحمد رفعت هذا الموسم حتى الآن 3 أهداف بقميص فيوتشر كما صنع هدفا، ولم يحصل على أى إنذارات أو بطاقات حمراء حتى الآن.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت مساء أمس، وشملت القائمة 23 لاعبا روعى فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية وإسهاما فى اتساع قاعدة المنتخب.

وجاءت على النحو التالي:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.