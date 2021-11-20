الامارات | تشيلسي يكتفي بثلاثية نظيفة في ليستر ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يكتفي بثلاثية نظيفة في ليستر ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتفى تشيلسي بثلاثة أهداف نظيفة في شباك مضيفه ليستر سيتي اليوم السبت في افتتاح مباريات المرحلة الثانية عشرة بالدوري الإنجليزي لكرة القدم وعزز صدارته لجدول المسابقة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 29 نقطة موسعا الفارق مع مانشستر سيتي وويستهام إلى ست نقاط لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد ليستر سيتي عند 15 نقطة في المركز الثاني عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية مقابل تعادل واحد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

ومني ليستر اليوم بالهزيمة الأولى له في آخر أربع مباريات خاضها على ملعبه في مواجهة تشيلسي بالدوري الإنجليزي حيث حقق انتصارا واحدا وتعادلين في آخر ثلاث مباريات سابقة أمام تشيلسي بالدوري الإنجليزي على هذا الملعب.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الألماني أنطونيو روديجر والفرنسي نجولو كانتي في الدقيقتين 14 و28.

وأكد المدافع الألماني روديجر أنه تخصص في هز شباك ليستر حيث أحرز اليوم هدفه الرابع في شباك الفريق من بين ثمانية أهداف فقط سجلها في تاريخ مشاركاته بمباريات الدوري الإنجليزي ، كما سجل الهدف الرابع من بين آخر سبة أهداف فقط سجلها تشيلسي في شباك ليستر بمباريات الفريقين في الدوري الإنجليزي بما فيها ثلاثية اليوم.

وفي الشوط الثاني ، أضاف البديل الأمريكي كريستيان بوليسيتش الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 71.

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