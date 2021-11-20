الامارات | اتحاد الإمارات للجوجيتسو يتوّج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يتوّج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم اتحاد الإمارات للجوجيتسو ، أمس الجمعة، حفل تتويج الفائزين بجائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو في جوجيتسو أرينا في مدينة زايد الرياضية في أبوظبي للاحتفاء بالنجوم والأبطال المحليين والقاريين والعالميين في رياضة الجوجيتسو. جاء ذلك بعد ختام منافسات اليوم الأخير من النسخة الثالثة عشر لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو برعايةٍ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمشاركة نحو 4,000 لاعبة ولاعب من 90 دولة.

وتوّج عبد المنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو الفائزين بالجائزة، بحضور كلٍ من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفهد الشامسي، الأمين العام للاتحاد، وطارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، والفنان العالمي ستيفن سيغال وعددٌ من ممثلي الأكاديميات المحلية والعالمية وممثلي الجهات الداعمة وشركاء اتحاد الإمارات للجوجيتسو والجهات الإعلامية، وأبطال الجوجيتسو من الإمارات والعالم.

وتحتفي جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بالأداء المتميّز للاعبين والأكاديميات والاتحادات على المستوى المحلي والقاري والعالمي، لتمنح اللاعبين المميّزين الذين حصدوا أعلى النقاط وفق تصنيف اتحاد الامارات للجوجيتسو ورابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو لقبها، والذي بات اللقب الأهم بالنسبة للاعبي الجوجيتسو حول العالم منذ انطلاق الجائزة عام 2016.

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