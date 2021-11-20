استقالة ماركوس أنفانغ مدرب فيردر بريمن بعد التحقيق في شهادة تطعيمه ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

استقال ماركوس أنفانغ مدرب فيردر بريمن المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم من منصبه اليوم السبت بعد أن بدأت السلطات التحقيق في ادعاءات بأنه استخدم شهادة تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.



وقال أنفانغ الذي نفى أمس الجمعة استخدام شهادة تطعيم مزورة إنه استقال من منصبه من أجل صالح النادي والفريق.

واستقال المدرب المساعد فلوريان يونغ أيضا.

وقال أنفانغ في بيان: ”قررت التخلي عن عملي كمدرب لفيردر بريمن بصورة فورية بسبب الوضع المسيء الذي أصبح فيه النادي والفريق وأسرتي وأنا شخصيا“.

وقال النادي أمس الجمعة إن السلطات تجري تحقيقا يتعلق بشهادة التطعيم الخاصة بالمدرب أنفانغ الذي نفى أي مخالفة مؤكدا أنه تلقى التطعيم كاملا وحصل على الجرعتين في مركز تطعيم رسمي.