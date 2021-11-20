تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يعود ريال مدريد للظهور في الدوري الإسباني بعد فترة التوقف الدولي عندما يحل ضيفا على غرناطة في الجولة الـ14 للمسابقة.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة من 12 مباراة، بفارق نقطة واحدة عن ريال سوسيداد الذي لعب مباراة أكثر.

بينما يحتل غرناطة المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة جمعها من 12 مباراة، بفارق الأهداف أمام إلتشي.

يستضيف غرناطة ريال مدريد على ملعبه مساء الأحد 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في مباراة يتطلع فيها الملكي للفوز للحفاظ على آماله في استعادة اللقب المفقود.

وتنطلق المباراة الساعة 6.15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7.15 مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل مباريات الدوري الإسباني بشكل حصري للجماهير في منطقة الشرق الأوسط عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية.

ومن المقرر أن تنقل الشبكة مباراة ريال مدريد وغرناطة عبر قناة beIN Sports HD 1، بتعليق التونسي رؤوف خليف.

ريال مدريد وغرناطة من مواجهة سابقة

جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2021-2022

ريال سوسيداد - 28 نقطة

ريال مدريد - 27 نقطة

إشبيلية - 27 نقطة

أتلتيكو مدريد - 23 نقطة

ريال بيتيس - 21 نقطة

رايو فاليكانو - 20 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2021-2022

كريم بنزيما - ريال مدريد - 10 أهداف

لويس سواريز - أتلتيكو مدريد - 7 أهداف

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 7 أهداف

راؤول دي توماس - إسبانيول - 7 أهداف

ممفيس ديباي - برشلونة - 6 أهداف

ميكيل أويارزابال - ريال سوسيداد - 6 أهداف