استبعاد حكم الفيديو بمباراة الأهلى والمقاولون من الدورى الممتاز.. ولجنة الحكام تعلن الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، على استبعاد محمد عباس قابيل حكم الفيديو فى مباراة الأهلى والمقاولون العرب أمس من إدارة مباريات الدورى الممتاز لمدة شهر.

وجاء قرار اللجنة بسبب قرار حكم الفيديو فى المباراة أمس بإلغاء هدف المقاولون العرب رغم التأكد من صحته، بجانب عدم التدخل لاحتساب ركلة جزاء واضحة للأهلى، فضلا عن تدخله الخاطئ فى لعبة حمدى فتحى لاعب الأهلى وحصول اللاعب على طرد رغم أن الخطأ كان يستوجب الحصول على إنذار فقط.

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لمباراة غزل المحلة بقائمة كاملة خالية من أى إصابات، حيث تدرب الفريق اليوم، السبت، بالتتش مُكتمل الصفوف دون غياب أى لاعب للإصابة.

وعانى الأهلي فى فترات سابقة من الإصابات الكثيرة التى حرمته من عدة نجوم ولاعبين بالفريق كان آخرهم وليد سليمان ومحمود متولي ومحمد محمود وصلاح محسن، قبل أن يتعافى جميع هلاء اللاعبين من الإصابة ويشاركون فى التدريبات ويؤكدون جاهزيتهم للمباريات.

على صعيد متصل، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة غزل المحلة المقرر لها الاثنين المقبل ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس باستاد الأهلي والسلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز، سجل هدف المباراة حمدي فتحي فى الدقيقة 67 برأسية متقنة من ركلة ركنية نفذها على معلول من الناحية اليسرى.