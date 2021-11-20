بالأرقام.. ماذا قدم عمر كمال عبد الواحد قبل انضمامه لقائمة المنتخب بكأس العرب؟

القاهرة - سامية سيد - لعب عمر كمال عبد الواحد لاعب الزمالك المعار فى صفوف فيوتشر، والذى تم اختياره لأول مرة لتمثيل منتخب مصر فى بطولة كأس العرب فى أكثر من نادٍ، أبرزها المصرى البورسعيدى واتحاد الشرطة، إلا أنه توهج فى النادى البورسعيدى ومنه للزمالك.

ويلعب عمر كمال عبد الواحد فى مركز الجناح الأيمن، ولكنه يجيد فى مراكز أخرى مثل الوسط المهاجم والظهير الأيسر.

وشارك عمر كمال عبد الواحد مع فيوتشر هذا الموسم فى الأربع مباريات التى أقيمت من عمر الدورى حتى الآن، وسجل هدفا وحيدا ولم يحصل على أى بطاقات صفراء أو حمراء حتى الآن.

ويبلغ عمر كمال عبد الواحد 28 عاما فهو من مواليد 29 سبتمبر 1993، ويبلغ طوله 1.86 سم.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين في بطولة كأس العرب المقرر اقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

جاء ذلك بعد سلسلة اجتماعات تخللها مشاهدة جميع مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز التي اختتمت مساء أمس، وشملت القائمة 23 لاعبا روعي فيها استثمار ظروف الاختيار في تفعيل سياسة تقديم وجوه وأجيال جديدة استعدادا للارتباطات المستقبلية واسهاما في اتساع قاعدة المنتخب.

وجاءت على النحو التالي:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.