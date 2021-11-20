شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. مؤتمر صحفي للجنة المنظمة للبطولة العربية للدراجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية للدراجات، برئاسة الدكتور وجيه عزام، مؤتمراً صحفياً الساعة 12 ونصف ظهر غد، الأحد، بمقر اللجنة الأولمبية باستاد القاهرة، لإعلان بعض تفاصيل مهرجان بطولات الدراجات العربية التي تستضيفها مصر حاليا بمشاركة 17 دولة، وتحت إشراف الاتحاد العربي للدراجات .

ويشهد المؤتمر الكشف عن تفاصيل اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للدراجات والتي تقام في القاهرة على هامش البطولة العربية، بحضور جميع قيادات ومسئولي الاتحاد العربي، وفي مقدمتهم المستشار اسماعيل الحوسني الامين العام للاتحاد العربي للدراجات، و سالم الشحي أمين صندوق الاتحاد العربي.

وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة العربية ورئيس الاتحادين المصري والأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحاد الدولي والعربي أن مهرجان الدراجة العربية المقام حاليا في مصر يعد الحدث الأكبر الذي ينظمه الاتحاد العربي، حيث يضم 5 بطولات هي الطريق والمضمار والدراجة الجبلية وBMXو بطولة متحدي الإعاقة، وهو ما اعتبره تأكيدا على نجاح مصر في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى ، ويشارك فيه 17 دولة واكثر من 250 لاعبا ولاعبة في سباقات الكبار والناشئين والشباب رجال والسيدات و متحدي الإعاقة.