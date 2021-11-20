شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد السلة: البنية التحتية والدعم الحكومى وراء إسناد مونديال الأندية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد السلة، أن قوة البنية التحتية والدعم الحكومى عاملان أساسيان فى شرف إسناد بطولة كأس العالم لأندية السلة لمصر.

وقال أبو فريخة فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن الاستضافة، إن تنظيم مصر لحدثين عالميين فى كرة السلة شرف كبير بدعم جميع المسئولين عن الرياضة، بعد نجاح تنظيم بطولة العالم للشباب فى مصر 2017.

وتستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى منافسات بطولة كأس العالم لأندية كرة السلة في شهر فبراير المقبل فى الظهور الأول للبطولة العالمية داخل قارة أفريقيا.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" خطابًا للاتحاد المصري يعلن فيه عن اختيار مصر لاستضافة بطولة كأس العالم التي يشارك فيها نادي الزمالك بطل قارة أفريقيا والمتوج ببطولة أفريقيا للأندية BAL.

وتقام المسابقة بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليك لاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك لأول مرة بطل قارة إفريقيا وهو نادي الزمالك الذي أصبح أول نادي مصري إفريقي يتوج ببطولة BAL التي تم تنظيمها تحت رعاية الـ NBA في رواندا مايو الماضي.

ويعد نادي بورجوس الإسباني هو حامل لقب المسابقة ويبحث عن تتويجه باللقب للموسم الثاني على التوالي مثلما فعلها من قبل مواطنها نادي ريال مدريد في عام 1997.

أما فلامنجو البرازيلي بطل دوري أمريكا الجنوبية سيعود للمشاركة في البطولة بعد أن غاب عنها لمدة 3 سنوات متتالية بعد أن خسر النهائي أمام نادي آيك أثينا اليوناني.

فيما سيشارك ليك لاند ماجيك الأمريكي والمتوج بلقب دوري الدرجة الثالثة بالدوري الأمريكي NBA وسيكون ذلك هو ظهوره الاول في المسابقة.