شكرا لقرائتكم خبر عن 6 وجوه تظهر لأول مرة فى قائمة منتخب مصر بكأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المشاركة في كأس العرب وجود 6 أسماء جديدة تنضم لأول مرة، وهم أحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومروان داود وأسامة فيصل وحسين فيصل وعمر كمال عبد الواحد.

ويتواجد 3 لاعبين فى قائمة منتخب مصر المشاركة فى كأس العرب من نادي فيوتشر هم أحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم، بينما يلعب أسامه فيصل في "البنك الأهلي" وحسين فيصل "سموحة" و مروان داوود "إنبي".

وجاءت قائمة منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمي :

محمد الشناوي و محمد صبحي و محمود جاد

الدفاع :أكرم توفيق و أحمد فتوح و محمود الونش و أيمن أشرف و أحمد ياسين و محمد عبد المنعم و مروان داود.

الوسط : حمدي فتحي و عمرو السولية و مهند لاشين و إمام عاشور و عمر كمال عبد الواحد مصطفي فتحي و أحمد رفعت و محمد مجدي أفشة و حسين فيصل.

الهجوم : محمد شريف و أحمد سيد زيزو و مروان حمدي و أسامه فيصل .