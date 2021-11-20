شكرا لقرائتكم خبر عن الرباع سامي أبو العز يفوز بفضية بطولة العالم للقوة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت مصر على المركز الثاني فى بطولة العالم للقوة البدنية التي أقيمت فى البرتغال، عقب حصول لاعب رفع الأثقال المصري سامي أبو العز على المركز الثاني فى وزن 100 كجم، ليتمكن من الحصول على الميدالية الفضية في البطولة.

حصل البطل المصري سامي أبوالعز علي المركز الثاني في بطوله العالم للقوه البدنيه مفتوح ( وزن ١٠٠ كجم) بمجموع ٧٩٧,٥٠ بفارق ٢,٥٠ عن المركز الاول الذي احتله منافسه الإسباني بعد منافسه قويه بين دول عالم عدة ، منها فرنسا ، انجلترا ، إسبانيا ، البرتغال، لبنان و استمرت لمدة ساعات تمكن البطل المصري من تتويج علم بلده بالميدالية الفضية.

جدير بالذكر أن هذه هي بطولة العالم الثالثة التي يتوج فيها اللاعب سامي أبو العز بمركز متقدم.