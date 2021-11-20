7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها مهند لاشين خيار الأهلي المحلى لتدعيم خط الوسط حال احتراف أليو ديانج ، منتخب مصر عن تأجيل إرسال قائمة كأس العرب: "لم تكتمل حتى الآن" .

منتخب مصر عن تأجيل إرسال قائمة كأس العرب: "لم تكتمل حتى الآن"

كشف مسئولو منتخب مصر سبب تأجيل إرسال القائمة النهائية لبطولة كأس العرب إلى اللجنة المنظمة لمدة 24 ساعة، وأوضح مسئولو المنتخب أن القائمة لم تكتمل حتى الآن حيث لم يتم توفير 23 لاعباً محلياً للمشاركة فى البطولة.

مهند لاشين خيار الأهلي المحلى لتدعيم خط الوسط حال احتراف أليو ديانج

أكد مصدر داخل النادى الأهلى أن مهند لاشين نجم طلائع الجيش يتصدر قائمة المرشحين من اللاعبين المحليين لتدعيم الوسط الأحمر، خاصة حال الموافقة على احتراف المالى أليو ديانج لاعب الفريق، والمطلوب من العديد من الأندية الفرنسية وأبرزها جالاتا سراى التركى وليل الفرنسي.

بيراميدز يوافق على انضمام الكرتى وفخر الدين لمنتخبى المغرب وتونس بكأس العرب

وافق مسئولو نادى بيراميدز على انضمام المغربى وليد الكرتى والتونسى فخر الدين بن يوسف لمنتخبى بلادهما من أجل المشاركة فى بطولة كأس العرب 2021 التى تقام فى قطر 30 نوفمبر الجارى حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بعد اختيارهما ضمن قائمة منتخبى بلادهما للمشاركة فى البطولة.

محمد عواد مستمر فى حراسة عرين الزمالك أمام البنك الأهلى

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على استمرار محمد عواد فى حراسة عرين الفريق خلال مواجهة البنك الأهلى المقرر لها مساء بعد غد الاثنين باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعدما ظهر الحارس بمستوى جيد خلال مواجهة الإسماعيلى التى أقيمت مساء الجمعة وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين دون رد سجلهما أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء، وعمر السعيد من انفراد.

تأكد إيقاف حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى مباراة واحدة عقب حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة فريقه أمام المقاولون العرب أمس، الجمعة، فى الأسبوع الرابع من عمر الدورى العام.