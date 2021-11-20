شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يستبعد 16 لاعبا من قائمة كأس العرب.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة اللاعبين النهائية المشاركين فى بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها بالدوحة خلال الفترة من 30 نوفمبر الحالي وحتى 18 ديسمبر المقبل.

واستبعد كيروش كلا من محمد أبو جبل وطارق حامد وعبد الله السعيد وأحمد فتحى ورمضان صبحى وإبراهيم عادل ونبيل عماد دونجا وأحمد توفيق وأحمد سمير وحسين الشحات وعلى جبر ومحمود علاء وصلاح محسن وحسام حسن وياسر ابراهيم وحسين السيد.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين على النحو التالي:

محمد الشناوى ومحمود جاد ومحمد صبحى فى حراسة المرمى، والدفاع: أكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمود الونش وأيمن أشرف وأحمد ياسين ومحمد عبد المنعم ومروان داوود ، وفى الوسط: حمدى فتحى وعمرو السولية ومهند لاشين وامام عاشور وعمر كمال عبد الواحد واحمد رفعت ومحمد مجدى افشة ومصطفى فتحى واحمد سيد زيزو ، والهجوم: محمد شريف ومروان حمدى واسامة فيصل وحسين فيصل.