الأهلى والزمالك وبيراميدز على رؤوس المجموعات الثلاث بكأس الرابطة

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة أنه سيتم تقسيم الفرق المشاركة فى بطولة كأس الرابطة إلى ثلاث مجموعات، مع وضع الزمالك والأهلي وبيراميدز على رؤوس المجموعات باعتبارهم الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من بطولة الدورى الموسم الماضي.

وقررت الرابطة أن تكون مشاركة الأندية فى كأس الرابطة إلزامية وتخوض الفرق المسابقة بلاعبي الفرق الاحتياطي نظراً لإقامة البطولة وقت كأس الأمم الأفريقية.

وحددت رابطة الأندية المصرية المحترفة 15 ديسمبر المقبل موعداً لسحب قرعة بطولة كأس الرابطة التى ستقام لأول مرة هذا الموسم.

كما سيتم على هامش مراسم سحب القرعة، إعلان تفاصيل البطولة من حيث موعد انطلاقها وملاعبها والشروط الخاصة بها ونظام البطولة والجوائز والمكافآت أيضا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الرابطة خلال توقف الدورى بسبب بطولة كأس الأمم الافريقية 2022 بالكاميرون، وتحديدا يوم 8 يناير المقبل.

وتبحث رابطة الأندية عن توفير راعي للبطولة المستحدثة التي ستنظم بالكامل من قبل الرابطة، على أن يجري توفير جوائز مالية قيمة للفريق البطل والفريق الحائز على المركز الثاني بالبطولة، بجانب وعود بتوفير مكافآت لكل الأندية المشاركة في البطولة.

وتقرر أن تلعب الفرق الأربعة في الدور نصف النهائي من بطولة كاس الرابطة بعد إجراء قرعة بين الرباعي، ليتأهل فريقان للمباراة النهائية من البطولة، ويجري حسم اللقب بينهما في النهاية مع بداية عودة المنتخب من رحلته في الكاميرون.