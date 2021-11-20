شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن معسكر الأهلي فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو النادي الأهلى الفترة الحالية اللمسات النهائية لمعسكر الفريق فى الإمارات، والذى سيُقام خلال فترة توقف الدورى بسبب مشاركة المنتخب الوطني الأول فى بطولة كأس العرب. في التقرير التالى نلقى الضوء على كل ما يتعلق بهذا المعسكر المرتقب وإلى التفاصيل:

س: هل تأكد إقامة الأهلي معسكره الخارجي فى الإمارات؟

ج: نعم.. أعلن مسئولو القلعة الحمراء أن الفريق سيستغل فترة توقف الدورى المقبلة ويُقيم معسكرا مغلقا فى الإمارات.

س: ماذا عن موعد المعسكر؟

ج: كشف مسئولو الاهلى تفاصيل الإعداد لمعسكر الفريق والمقرر إقامته فى الإمارات مطلع الشهر المقبل خلال فترة توقف الدورى المقبلة، وقال مسئولو الأهلى إنه تم الاستقرار على ملاعب التدريب وفندق الإقامة بالمعسكر الذى يبدأ أحد يومى 7 و8 ديسمبر المقبل.

س: وماذا عن المباريات التى سيلعبها الأهلي خلال هذا المعسكر؟

ج: مسئولو النادي الأهلي يبحثون خلال الأيام القليلة المقبلة عدد المباريات التى سيخوضها فريق الكرة فى المعسكر وهل ستكون مباراتين أم ثلاث مباريات.

س: وماذا عن ترتيبات المعسكر وموعد السفر؟

ج: إدارة الأهلي تبحث حالياً مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق عدة أمور تتعلق بمعسكر الفريق المرتقب بالإمارات، ويتشاور مسئولو الأهلي مع المدير الفني للفريق حول الموعد النهائي للسفر وعدد المباريات الودية التى سيخوضها الأهلي فى الإمارات، وكذلك أطراف هذه الوديات، وغيرها من ترتيبات المعسكر الخارجي.