شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتراجع عن تغيير مركز عبد الله جمعة بعد المشاركة أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن تغيير مركز عبد الله جمعة لعدم تقديم اللاعب أداءً جيداً خلال مشاركته فى مركز الظهير الأيمن خلال مواجهة الإسماعيلى التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الإسماعيلية، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

وقام كارتيرون بتغيير مركز عبد الله ليشارك اللاعب لأول مرة فى مركز الظهير الأيمن، رغم تواجد التونسى حمزة المثلوثى على مقاعد البدلاء، بسبب تراجع مستوى اللاعب فى المباراة الأخيرة أمام الأهلى التى خسرها الزمالك بنتيجة 5 / 3.

ولم يقدم عبد الله جمعة مردودا جيدا الأمر الذى دفع كارتيرون للتراجع بخروجه من أرض الملعب والدفع بحمزة المثلوثى بدلاً منه فى الدقيقة 66 من عمر المباراة.

واستقر باتريس كارتيرون على عدم تغيير مركز عبد الله جمعة الذى يلعب كظهير أيسر، وذلك بعدما عاد حازم إمام من الإيقاف وأصبح جاهزًا للمشاركة فى مواجهة البنك الأهلى المقرر لها مساء بعد غد الاثنين باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال المدرب عقب مواجهة الإسماعيلى، "أهنئ عبد الله جمعة وإمام عاشور على تمديد عقودهما مع النادي، فجمعة لاعب يمتلك إمكانيات رائعة ومختلفة وهو قادر على إفادة الفريق في أكثر من مركز، وأنا سعيد بأدائه فى مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن، ومشاركته جاءت بعد تدريبه خلال الفترة الأخيرة.. وفضلنا عدم الدفع بالمثلوثي بسبب عودته مؤخرا من صفوف المنتخب التونسي".