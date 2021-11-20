شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يحدد 6 ديسمبر لانطلاق الدورى رجال وسيدات و28 نوفمبر القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، المنتخب مؤخرا برئاسة ياسر قمر، 6 ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق مسابقة الدورى الممتاز للرجال والسيدات للموسم المحلى 2021 / 2022 ، حيث تم إخطار الأندية بخطاب رسمى.

وكما تم تحديد يوم 28 نوفمبر الجارى موعداً لإقامة قرعة المسابقة، مع إلغاء تصور اللجنة المؤقتة الماضية التى اقترحت انطلاق المسابقة يوم 26 نوفمبر الجارى.



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وأرسلت اللجنة السابقة لإدارة الاتحاد مسبقا خطابا لأندية الدورى الممتاز لتحديد ملاعب الدورى الجديد لإرسالها للاتحاد فى موعد أقصاه يوم 18 نوفمبر الجارى، تمهيدا لوضع جداول الموسم الجديد بعد إنتخاب المجلس الجديد .

ونجح ياسر قمر فى رئاسة مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة بالفوز على منافسه شريف الشمرلى فى الانتخابات التى عقدت ظهر اليوم، بينما نجحت هناء حمزة فى منصب نائب الرئيس و عمرو مخلوف نائبا للصندوق .

ونجح فى العضوية كل من، تامر بيبرس و عايدة اسماعيل و وائل قنديل و محمود الفقى و شوكت صابر و يوسف حسن .